"Улица Пурцеладзе, 16": в Тбилиси восстановлено историческое здание

В Тбилиси было отреставрировано историческое здание, расположенное по улице Пурцеладзе, 16. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии города, отметив, что реставрация проводилась в рамках проекта "Новый Тифлис".

Сообщается, что в ходе реставрационных работ была снесена часть здания, не подлежащая восстановлению, заменена крыша, система водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Часть фасада исторического здания удалилось сохранить в первозданном виде.

"Реабилитационные работы дома №16 на улице Пурцеладзе, который является памятником культурного наследия, завершены. Он был в аварийном состоянии, часть дома была фактически разрушена, он был в плохом состоянии. Его удалось восстановить", приводит слова столичного градоначальника Кахи Каладзе Sputnik Грузия.