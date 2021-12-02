В ставропольском музее-заповеднике пройдет вечер памяти генерал-майора Голодникова

В Ставропольском государственном музее-заповеднике пройдет круглый стол "Ас советской авиации", посвященный 100-летию со дня рождения генерал-майора Н.Г.Голодникова, пройдет 3 декабря.

Гости музея познакомятся с выставкой, на которой представлены фотографии, документы, рассказывающие о жизни и деятельности знаменитого летчика, его личные вещи.

"Николай Герасимович Голодников – генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик СССР, Почетный гражданин Ставропольского края и города Ставрополя. Прошел боевой путь от рядового летчика до командира эскадрильи 72-го Краснознаменного полка Военно-воздушных сил Северного флота. Он награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями", - сообщили в музее.

"В послевоенные годы Николай Герасимович служил в морской авиации, был назначен командиром истребительного авиаполка

Балтийского флота, заместителем командующего корпусом ПВО Ленинградского, затем Московского военного округа. В 1955 году окончил Ленинградскую военно-морскую командную академию. С 1969 по 1978 годы возглавлял Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов противовоздушной обороны им. В.А. Судца, создававшееся под его руководством", - говорится в релизе.

"После выхода в отставку Николай Герасимович руководил Ставропольской краевой организацией ДОСААФ, в 2003 году избран председателем Ставропольской краевой организации ветеранов войны, 30 лет был общественным командующим военно-спортивных игр "Орленок", "Зарница", возглавлял краевой штаб юнармейского движения", - приводит биографические данные пресс-служба музея.