Кубанских фермеров поддержат на 500 млн рублей

Власти Краснодарского края в 2022 году направят более 500 млн рублей на поддержку фермерства, а кооперативов и владельцев личных подсобных хозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Сегодня на Кубани есть все условия для малых форм хозяйствования. В 2022 году на их развитие мы направим более 500 млн рублей, (…) нам важно, чтобы эти средства работали эффективно, поэтому возлагаем на фермерский сектор большие надежды", - сказал вице-губернатор края Андрей Коробка.

В настоящее время регион является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, главным образом - пшеницы.