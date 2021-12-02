Футбол может стать школьным предметом в Дагестане

В Дагестане будет разработан и внедрен в школьную программу проект "Футбол в школе" для всестороннего образования детей, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Мы заявились вместе с Российским футбольным союзом (РФС) на организацию проекта "Футбол в школе", разделяя тезис, что образование должно быть всесторонним, и, кроме того, способствовать еще и воспитанию детей", - рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, отметив, что образовательная система республики уже является одной из крупнейших в России, передает ТАСС.

"В республике многое делается для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Строятся десятки школ и детских садов, ремонтируются спортзалы, приобретены сотни воркаут-площадок и школьных автобусов, в том числе за внебюджетные средства", - добавил Меликов.