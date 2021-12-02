Залкалиани предложил Тбилиси в качестве площадкой для диалога Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на проходящем Стокгольме 28-го заседании Совета МИД ОБСЕ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что главы ведомств обсудили ситуацию на Южном Кавказ. По его словам, Грузия по-прежнему предлагает Азербайджану и Армении Тбилиси в качестве платформы для диалога.

"Грузинская сторона готова способствовать диалогу Грузии, Армении и Азербайджана в разных форматах", - приводит слова Залкалиани Sputnik Грузия.