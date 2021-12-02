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Десятки школ капитально отремонтируют в Чечне за два года

Десятки школ капитально отремонтируют в Чечне за два года

Власти Чечни намерены в 2022-2023 годах провести капитальный ремонт в 80 школах, об этом глава республики Рамзан Кадыров написал на своей странице "ВКонтакте" по итогам встречи с министром образования региона Хож-Бауди Дааевым.

"По его [Дааева - прим. ред.] словам, на них уже подготовлена проектно-сметная документация и отправлена в федеральный центр на согласование", - уточнил Кадыров.

Он обратил внимание, что в общей сложности в капремонте нуждаются около 160 школ Чечни.

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