ООН: Мировая торговля достигла исторического максимума

Ожидается, что в этом году объем мировой торговли в денежном выражении составит $ 28 трлн, что на 23% больше по сравнению с 2020 годом. Но каким будет 2022 год неизвестно, говорят экономисты. Modern Diplomacy пишет, что стремительный рост спроса на товары (но не на услуги) в значительной степени стал результатом ослаблений коронавирусных ограничений, а также экономической стимуляции на государственном уровне и скачка цен на сырье.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), коммерческие обмены по всему миру стабилизировалась во второй половине 2021 года, а торговля товарами взлетела до рекордных уровней в июле-сентябре.

Сектор услуг по-прежнему хромает

На фоне роста в целом, позиции сектора услуг тоже укрепились, однако по-прежнему остаются ниже уровней 2019 года. Рост торговли по регионам был неравномерным в первой половине года, тем не менее охват увеличился в последующие три месяца, говорится в отчете ЮНКТАД. В третьем квартале года торговые потоки интенсивнее набирали силу в странах с развивающейся экономикой по сравнению с развитыми государствами. Согласно отчету, общая стоимость торговли оценивается в $5,6 трлн в третьем квартале, что представляет собой исторический рекорд. Стоимость услуг составила $1,5 трлн.

ЮНКТАД прогнозирует замедление роста торговли на оставшуюся часть года, и укрепление сектора услуг, хотя и с более низкого стартового уровня. Среди факторов, усиливающих неопределенность в отношении следующего года, более низкий, чем ожидалось, экономический рост Китая в третьем квартале 2021 года.

”Несоответствующий ожиданиям экономический рост зачастую негативно влияет на показатели глобальной торговли”, - отмечает ЮНКТАД, обращая внимание на инфляционное давление, которое также отрицательно сказывается на национальных экономиках и международных торговых потоках. Кроме того, большинство стран, в том числе и государства-члены Европейского союза, продолжают испытывать сложности в связи с коронавирусными ограничениями, которые могут оказать влияние на потребительский спрос в 2022 году.

Дефицит полупроводников

В дополнение к ”значительным и непредсказуемым колебаниям спроса”, характерным для 2021 года, высокие цены на топливо вызвали повышение стоимости доставки и привели к дефициту предложения. Задержки в основных цепочках поставок могут продолжиться и в следующем году и даже привести к реконфигурации торговых потоков по всему миру, предупреждает ЮНКТАД.

Геополитические факторы также могут сыграть свою роль, поскольку региональная торговля в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, тем самым отвлекая торговые потоки на себя. Усилия по достижению экологически и социально более устойчивой экономики тоже могут негативно сказаться на мировой торговле за счет отказа от углеродных продуктов.

Необходимость в защите стратегических интересов и слабость в определенных секторах экономики ряда стран могут негативно повлиять на торговлю в 2022 году. Нехватка микропроцессоров-полупроводников, например, уже привела к проблемам во многих отраслях промышленности, в частности, в автомобильном секторе.

”С начала пандемии COVID-19, промышленные сектора, зависящие от полупроводников, сталкиваются с проблемами ввиду непредвиденного роста спроса и недостаточного предложения. В случае, если ситуация не изменится, нехватка полупроводников будет продолжать негативно влиять на производство и торговлю”, - пришли к заключению эксперты ЮНКТАД.