Джордж Дик: Израиль всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами заявил, что Израиль всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана.

По словам дипломата, Израиль активно помогал Азербайджану. Так, делегация израильских врачей занималась лечением раненных азербайджанских солдат во время Отечественной войны Азербайджана.

Кроме того, посол рассказал о сотрудничестве Израиля с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий, а также подчеркнул заинтересованность его страны в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном.