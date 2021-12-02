Байден представил новый план борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден объявил о новом плане борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране в зимний период.

Американский лидер подчеркнул, что он не включает возможности шатдауна и локдауна. По его словам, вместо этого администрация собирается сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США.

Байден поведал, что новый план состоит из пяти пунктов: расширение доступа американских граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для "семейных" вакцинаций, повышение доступности бесплатного тестирования на дому, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.

Глава Белого дома также обратился к частным компаниям с призывом предоставить сотрудникам оплачиваемое время для прививок от COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 263 млн, из них более 5,2 млн человек скончались. В США выявили 48,7 млн случаев заражения, умерли 782 тыс жителей страны.