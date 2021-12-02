Международный студенческий форум проходит в Москве

Вчера в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета состоялось открытие Международного форума молодых гуманитариев стран Содружества Независимых Государств, приуроченный к 30-летию создания СНГ.

"Это инициатива наших ребят, магистрантов, аспирантов Института постсоветских и межрегиональных исследований. Она была поддержана Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ", - рассказал "Вестнику Кавказа" президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.

Среди задач форума он назвал повышение качества образования во всех странах СНГ путем обмена опытом и интеграции в образовательные практики, а также использования мирового, национального, российского, советского опыта. Другая задача – интеграция молодых гуманитариев стран СНГ. "Конечно, нас интересует и научное сотрудничество молодых гуманитариев, потому что РГГУ все-таки ведущий вуз гуманитарного образования и науки. Одно из важных направлений деятельности РГГУ - взаимодействие с гуманитариями стран постсоветского зарубежья. Создание интегральной площадки позволит в дальнейшем создать моложеную сеть. Взаимодействие между этими странами крайне важно", - заявил Ефим Пивовар.

На форум прибыли представители студенческой молодежи из ведущих вузов и факультетов гуманитарного профиля государств-участников СНГ.

Аспирант Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Корж рассказал "Вестнику Кавказа": "Это первый международный форум, на котором я участвую. Я бы хотел рассказать о нет в Баку, чтобы в Азербайджане сделали что-то похожее, собрали бы всех участников со стран СНГ, собрали бы их мысли, собрали бы опыт, видение из стран Содружества, чтобы они внедрили и принесли в нашу страну что-то лучшее и что-то новое".

Работа форума продлится до 4 декабря. Форум планируется сделать постоянно действующей площадкой для развития взаимодействия между молодыми гуманитариями из стран СНГ.