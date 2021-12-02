Во Франции на полицейских напал ниндзя

Мужчина в костюме ниндзя совершил нападение на двух сотрудниц полиции в коммуне Шербур на северо-западе Франции.

Инцидент произошел 2 декабря, когда полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

Мужчина, одетый в костюм ниндзя, с саблей в руках вышел из угнанной машины и ранил двух сотрудниц полиции. Преступника удалось задержать благодаря полицейскому, ждавшему своих коллег в автомобиле. После того как, мужчина атаковал его коллег, правоохранитель открыл по нападавшему огонь.

Пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.