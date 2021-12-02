Байрамов заявил о невыполнении Арменией обязательств трехстороннего заявления

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на Совете МИД ОБСЕ в Стокгольме сообщил, что Армения не выполняет обязательства в рамках подписанного в ноябре трехстороннего заявления.

Он отметил, что Ереван до сих пор не вывел всех военных с территории Азербайджана. По его словам, препятствие для разблокировки всех экономических и транспортных путей в регионе необходимо прекратить.

"Это очень важная мера по укреплению доверия и поствоенной нормализации, это также несет огромную экономическую пользу для всех заинтересованных сторон", – заявил глава ведомства.

Байрамов подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора необходимо для запуска грузо- и пассажироперевозок, а также разблокировки транспортных коммуникаций между двумя странами.

"Это будет способствовать развитию сотрудничества и создаст беспрецедентные возможности для всего региона", – добавил министр.