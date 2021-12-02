Теракт в Сирии унес жизни десяти нефтяников

В результате теракта в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии погибли 10 работников нефтяного месторождения Аль-Харрата, еще один получил ранения. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что сотрудники месторождения, которые возвращались с работы на двух небольших автобусах, были атакованы сторонниками запрещенной в России группировки ИГИЛ. Иные детали нападения не приводятся.

Глава провинции Фадель Наджар в комментарии агентству заявил, что боевики хотели "помешать восстановлению работы предприятий и заводов провинции", а также воспрепятствовать идущему процессу урегулирования гражданского статуса бывших террористов и дезертиров, которые уклонялись от обязательной воинской службы.