Названа дата открытия горнолыжного сезона в Архызе и на Эльбрусе

Горнолыжный сезон на двух всероссийских курортах на Кавказе стартует с 4 декабря, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии откроется выходных

зона катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши". Позже будут запущены трассы всех уровней сложности, включая красную со стартом на высоте 3847 м. Будут работать три очереди самой высокогорной канатной дороги в России, а также зона для детского катания "Saby Park".

В Архызе сразу же введут в строй трассы на обоих склонах курорта, зеленую трассу для новичков "Горизонт" длиной 1,4 километра.

"По случаю открытия двух курортов одновременно введен единый тариф "Промо": 1500 рублей взрослый и 950 рублей детский", - сказано в сообщении.