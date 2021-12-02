Юбилей Азербайджанского культурного центра отметили в Библиотеке иностранной литературы

Сегодня в Библиотеке иностранной литературы прошел творческий вечер, посвященный юбилею открытия Азербайджанского культурного центра "10 лет вместе", на котором была презентована книга филолога и поэта Абузара Багирова "Азербайджан — жемчужина Турана" и выступила лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде.

Открывая вечер, руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедова рассказала, что 10 лет тому назад по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве был создан очаг азербайджанской культуры и место для него было выбрано не случайно: "В библиотеке собрана мировая мудрость, причем выраженная на разных языках. В этих стенах, которые стали нашим родным домом, проходили выставки азербайджанских художников, литературные вечера, и кинопоказы. Мы всегда с удовольствием приходим в этот дом и очень признательны за гостеприимство".

Тамилла Ахмедова выразила надежду, что Библиотека иностранной литературы им. Рудомино по-прежнему будет распахивать свои двери для такого рода мероприятий: "Культурный центр с первых дней выполняет свою миссию. Культура - это тот универсальный ключ, который помогает нам открыть сердца друг другу, лучше понять друг друга, становиться как можно ближе. Российско-азербайджанские отношения давно всем известны как стратегические, добрососедские, и гуманитарная составляющая в них не последняя. Поэтому наш Культурный центр в силу своих возможностей вносит свою лепту, представляя Азербайджан сегодняшний и знакомя с будущим Азербайджаном".

В интервью "Вестнику Кавказа" Тамилла Ахмедова подчеркнула, что культурный центр вносит свой вклад в очень большое дело - в развитие гуманитарных отношений между двумя странами, Россией и Азербайджаном: "С первых дней своего существования Культурный центр гостеприимно распахнул двери для всех желающих познакомиться с нашей азербайджанской культурой, традициями, обычаями, соприкоснуться с искусством, литературой, живописью, а также выучить азербайджанский язык. Я хотела бы поблагодарить руководство библиотеки, которое так щедро и так гостеприимно всегда встречает наших гостей. Самое главное, нам была предоставлена уникальная возможность в атриуме этой библиотеки установить два памятника двум великим азербайджанцам: Мирзе Фатали Ахундову и Насими. Думаю, наши отношения с библиотекой имени Рудомино будут продолжаться, развиваться и Культурный центр Азербайджана отметит еще не один свой юбилей".

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева, рассказывая об истории Центра азербайджанской культуры в Москве, заметила: "Тот факт, что для него была выбрана именно Библиотека иностранной литературы, несомненно, придал инициативе яркость и сподвиг на тесные интенсивные отношения в библиотечно-информационном, культурном отношении. За эти 10 лет мы достигли чего-то благодаря Фонду Гейдара Алиева, представительству Фонда, лично Лейле-ханум Алиевой, поскольку она поддерживает все наши проекты, все наши предложения, очень заботливо относится к своему детищу. Коллеги из Библиотеки иностранной литературы тепло к нам относятся, оказывают содействие во всех наших начинаниях. В пример могу привести несколько наших совместных проектов с библиотекой в виде издания-билингвы, посвященного Мирзе Фатали Ахундову. Мы участвуем в международных конкурсах, международных переводческих конференциях. Центр стал мостом дружбы, мостом культурной идентичности неразрывных культурно-исторических связей с Россией, с народами России".

Ниса Мустафаева также рассказала, что в 2022 году в центре пройдут выставки азербайджанских художников, литературные вечера современной азербайджанской женской поэзии и прозы. "Важное место в нашей работе занимают курсы азербайджанского языка. Они пользуются огромным успехом. В сложные времена мы их проводим в онлайн-формате, а когда становится возможно в санитарно-эпидемиологическом смысле мы их возвращаем в оффлайн-режим. В любом случае, всё это пульс культурного центра. Сердце его бьется", - заявил директор центра.

Абузар Багиров рассказал "Вестнику Кавказа", что открытие 10 лет назад в библиотеке Азербайджанского культурного центра стало очередным шагом к укреплению культурных, литературных, музыкальных связей между Азербайджаном и Россией. Говоря о своей книге ”Азербайджан - жемчужина Тумана”, Багиров назвал ее общенациональным литературным проектом, начатым семь лет назад. Основой проекта послужили семь выпусков "Литературной газеты" с 2015 по 2020 год. "В 2020 году мы собрали семь выпусков под одной обложкой и сделали книгу. Мой соавтор известный литературовед, Иса Габиббейли, который считается в Азербайджане литературоведом номер один, вице-президент Азербайджанской академии наук, он курирует все гуманитарные составляющее азербайджанской науки. Вся азербайджанская литературная элита помогла нам отбирать самое интересное, что есть в азербайджанской литературе, особенно в поэзии. Здесь собраны все поэтические образцы, от фольклора до современного времени. Книга была выпущена в прошлом году, но презентация задерживалась из-за пандемии".

Абузар Багиров рассказал, что при создании проекта были отобраны лучшие образцы от фольклора до современной азербайджанской поэзии: "Также мы представили избранных авторов с VII века до XXI века. В книге есть краткая биографическая справка о каждом авторе, а каждый раздел снабжен большой литературоведческой аналитической статьей. Аксакал азербайджанской литературы Анар написал вступительную статью, назвав книгу "надежным духовным мостом между азербайджанской и российской литературой". В Азербайджане есть поэтические образцы, которые исповедуют общечеловеческие ценности: любовь, добро и так далее. Пожалуйста, читайте и наслаждайтесь".

Раскрывая название книги ”Азербайджан - жемчужина Турана”, Абузар Багиров заметил: "Туран - поэтическое название ареала, в котором живет тюркский народ, от уйгуров в Китае до Анатолийского полуострова. Никогда в истории не было государства под названием Туран. Впрочем, и Ирана тоже не было. В 1926 году с помощью англичан из Персии сделали отдельное государство Иран. "Иран" и "Туран" – почитайте ”Шахнаме” Фирдоуси - это поэтические названия соседних народов, иранского и тюркского. Почему Азербайджан - жемчужина Турана? Географически Азербайджан находится посередине. Это не только северный Азербайджан, три четверти Азербайджана находятся в составе ИРИ. Целиком Азербайджан как раз находится в географической сердцевине, как жемчужина. "Литературную газету" я считаю элитной газетой всего русского мира, не только России, поэтому именно через нее мы могли сказать читателям: ”Относитесь спокойно, с пониманием, с любовью к слову ”Туран”. Туран никакой политической окраски не носит. С древнетюркского ”Туран” можно перевести как ”с небес посланные святые люди”".

Поясняя свою характеристику проекта как общенационального Абузар Багиров сказал: "Над ним трудились не только профессор Абузар Багиров и академик Иса Габиббейли. Нам помогали около 30 азербайджанцев, живущих в Москве, некоторые товарищи из Баку. Проект обошелся в три миллиона рублей обошелся. Нам оказали помощь люди из азербайджанской диаспоры. Среди них были предприниматели, коммерсанты, профессура... Мы разместили их фотографии в конце этой книги. Благодаря им мы смогли осуществить этот проект".

Генеральный директор библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин сказал, что в Азербайджанском культурном центре "всегда собираются друзья библиотеки, деятельность которых направлена на объединение усилий по развитию гуманитарного межкультурного диалога, по развитию того, ради чего мы с вами и живем на белом свете, чтобы дарить добро, дарить любовь, дарить взаимопонимание между народами". "Десять лет - серьезная дата, тем более это она в какой-то части совпадает с датой Библиотеки иностранной литературы, которой исполняется сто лет. Наша цель заключается в том, чтобы продвигать межкультурный, межнациональный диалог и помогать нашим народам сохранять добрую память и передавать эту память, эти традиции молодому поколению. Ведь не зря наши мудрые предки говорили, что традиция - это не поклонение пеплу, а передача огня. Передача огня в сердце и Библиотеки иностранной литературы, и в сердце нашего уважаемого Культурного центра Азербайджана, который уже 10 лет занимается продвижением великой разнообразной культуры нашей прекрасной страны.

Недавно мне посчастливилось быть в Баку, это был мой первый визит. У нас была прекрасная встреча в великолепном Фонде Гейдара Алиева. У нас очень хорошие взаимоотношения с Лейлой-ханум, которая бывала у нас в библиотеке. У нас огромная программа сотрудничества и с Фондом Гейдара Алиева, и с Культурным центром Азербайджана. В декабре будет завершаться программа Литературной гостиной этого года, которая направлена на продвижение, чтение, знакомство и поддержание интереса молодого поколения к русской литературе и современной литературе, к русскому языку. Конечно, мы не сможем эту огромную программу выполнить без такого дружного, верного и многолетнего партнера как Культурный центр Азербайджана в библиотеке".

В знак признательности за многолетнее сотрудничество во благо развития гуманитарного диалога Павел Кузьмин вручил Тамилле Ахмедовой благодарственное письмо, а Нисе Мустафаевой медаль под номером один к 100-летию библиотеки.