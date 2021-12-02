ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси

Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Беларуси, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц.

Согласно опубликованному в четверг в правительственном бюллетене Европейского союза постановлению Совета ЕС, санкции приняты в связи с миграционным кризисом, который в Брюсселе считают "гибридной атакой" со стороны Беларуси.

В черный список попали государственная авиакомпания "Белавиа", белорусский пограничный спецназ - Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", белорусское государственное турагентство "Центркурорт", турагентство "Оскартур" и еще несколько турагентств и гостиниц.

Также под санкции попали сирийская авиакомпания Cham Wings, осуществляющая полеты в Минск, и турецкое агентство VIP Grub, которое занимается оформлением туров в Беларусь, передает ТАСС.