В поселке в Кабардино-Балкарии восстановили нарушенное газо- и электроснабжение
Газо- и электроснабжение в поселке Терскол Эльбрусского района, нарушенное из-за сильного ветра, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Подача электроэнергии в Эльбрусском районе к 21:00 2 декабря восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ремонтные бригады восстановили газоснабжение в поселке за несколько часов.
Напомним, что Терскол лишился газа и света из-за сильного ветра 30 ноября. Шквалом повалило деревья, которые повредили газопровод высокого давления и линии электропередачи.