В поселке в Кабардино-Балкарии восстановили нарушенное газо- и электроснабжение

Газо- и электроснабжение в поселке Терскол Эльбрусского района, нарушенное из-за сильного ветра, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Подача электроэнергии в Эльбрусском районе к 21:00 2 декабря восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады восстановили газоснабжение в поселке за несколько часов.

Напомним, что Терскол лишился газа и света из-за сильного ветра 30 ноября. Шквалом повалило деревья, которые повредили газопровод высокого давления и линии электропередачи.