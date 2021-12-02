Байрамов провел встречу с Блинкеном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на 28-м заседании глав МИД стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества между государствами в экономической, энергетической и других сферах, в том числе и в области безопасности.

Байрамов рассказал своему американскому коллеге о ситуации в регионе, масштабах разрушений на освобожденных территориях, угрозе минных полей, а также сообщил о причинах эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе, восстановительных и реконструкционных работах в Карабахе после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года.

Глава ведомства отметил вклад Азербайджана в энергетический сектор, а также подчеркнул, что республика является одновременно и инициатором, и исполнителем масштабных нефтегазовых проектов и играет ключевую роль в сфере энергетической безопасности Евросоюза.

В свою очередь, Блинкен дал высокую оценку сотрудничеству с Азербайджаном по вопросам мира и безопасности, в том числе выделил роль страны в борьбе с терроризмом, наркотиками, преступностью, угрозами и препятствиями для мира и безопасности.