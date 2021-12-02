Глава МИД Украины предупредил Россию о последствиях войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью латышскому новостному порталу Sargs.lv, что в случае войны с Украиной Россия потеряет много солдат.

"Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", - подчеркнул он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что сейчас вооруженные силы несравненно сильнее.

Кулеба также выразил уверенность в том, что нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. Он отметил, что на протяжении многих лет РФ тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину через СМИ. "Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", - цитирует украинского министра РИА Новости.