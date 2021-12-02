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Птичий грипп вспыхнул на ставропольской птицефабрике

Птичий грипп вспыхнул на ставропольской птицефабрике

Очаг птичьего гриппа обнаружен в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 9:30 по московскому времени 2 декабря от ЕДДС Грачевского муниципального округа поступила информация, что на территории птицефабрики "Грачевская" в селе Красное выявлено заболевание поголовья птицы "птичий грипп", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили о проведении карантинных и противоэпидемических мероприятиях, а также предупредили о новых возможных вспышках гриппа в крае.

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