Птичий грипп вспыхнул на ставропольской птицефабрике

Очаг птичьего гриппа обнаружен в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 9:30 по московскому времени 2 декабря от ЕДДС Грачевского муниципального округа поступила информация, что на территории птицефабрики "Грачевская" в селе Красное выявлено заболевание поголовья птицы "птичий грипп", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили о проведении карантинных и противоэпидемических мероприятиях, а также предупредили о новых возможных вспышках гриппа в крае.