Грузия получит от Германии 3 млн евро на борьбу с COVID-19

Правительство Германии приняло решение выделить Грузии грант в размере 3 млн евро на помощь пострадавшим от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Германии в Тбилиси.

Соответствующее соглашение было подписано 30 ноября министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и руководителем регионального офиса на Южном Кавказе Кредитного банка реконструкции Германии (KfW) Биргитом Холдерид-Крессом, передает ТАСС.



Грант будет добавлен к помощи, которую для борьбы с пандемией ФРГ выделила в 2020 году. Она состояла из гранта в размере 5,8 млн евро и кредита под низкий процент в размере 15 млн евро.

Всю предоставленную Германией сумму направят на финансирование более 135 тыс выплат для социально незащищенных семей в Грузии.