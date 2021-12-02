США не готовы анонсировать следующую встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры между Россией и США проходят на высоком уровне.

"Мы едва ли отказываемся вести дискуссии с русскими, учитывая сегодняшнюю встречу нашего госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, у нас идет диалог на высоком уровне с русскими", - приводит ее слова РИА Новости.

При этом она отметила, что в США верит в полезность диалогов с Россией, но пока не готовы сказать, когда состоится следующая встреча Владимира Путина и Джо Байдена.

"Президент продолжает верить в выгоды дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров, но мне нечего анонсировать касательно разговора или взаимодействия между президентом Байденом и президентом Путиным", - подчеркнула Псаки.

Ранее российские представители неоднократно говорили о возможности организовать беседу глав государств в формате видеоконференции до конца года.