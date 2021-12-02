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Сопредседатели МГ ОБСЕ приняли заявление по урегулированию на Южном Кавказе

Сопредседатели МГ ОБСЕ приняли заявление по урегулированию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на полях заседания Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ, что посредничество РФ в карабахском урегулировании приветствуется странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Министры России, США и Франции как страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации", - цитирует его ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе и политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет.

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