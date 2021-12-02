Сопредседатели МГ ОБСЕ приняли заявление по урегулированию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на полях заседания Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ, что посредничество РФ в карабахском урегулировании приветствуется странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Министры России, США и Франции как страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации", - цитирует его ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе и политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет.