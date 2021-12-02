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В Казахстане заявили о востребованности экологов

В Казахстане заявили о востребованности экологов

Член правления крупнейшего многопрофильного энергетического холдинг Казахстана "Самрук-Энерго" Айдар Рыскулов призвал молодежь республики поступать на экологов.

"Отдельно хотелось бы отметить, что большой спрос на экологов и людей, которые будут определять повестку и контролировать все программы по энергопереходу. Это очень востребованное направление. Поэтому призываем молодых людей поступать на данное направление и совершенствовать образование", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Стоит отметить, что Казахстан планирует увеличить долю ВИЭ до 15% к 2030 году, а к 2060-му достигнуть углеродной нейтральности.

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