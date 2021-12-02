Лишившиеся газа жители Махачкалы устроили акцию протеста

В Махачкале граждане, проживающие по проспекту Амет-Хана Султана, вышли на митинг из-за отсутствия газа.

Отмечается, что в акции протеста принимают участие более 100 человек. К месту митинга прибыли полицейские.

Напомним, что около двух тыс домов в Махачкале лишились теплоснабжения из-за взрыва газа в одном из домов 22 ноября. В этой связи был объявлен режим ЧС.

Стоит добавить, что в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" заявили об утечке газа из труб, проложенных вдоль дороги у сгоревшего дома. Часть домов отключили от газа в целях безопасности, а также было решено заменить аварийные газопроводы.