США оценили решение ОПЕК+ о наращивании объемов нефтедобычи

Власти США приветствуют решение ОПЕК+ придерживаться существующих договоренностей и не ускорять прирост добычи нефти. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приветствуем принятое сегодня решение сохранить рост добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Мы считаем, что в совокупности с недавним скоординированным высвобождением нами нефти из стратегических резервов это должно содействовать экономическому восстановлению в мире", - цитирует его ТАСС.

Она также отметила, что президент США Джо Байден собирается делать все, что в его силах, взаимодействовать с другими странами, чтобы снизить цены для американцев и для продолжения нашего энергичного экономического восстановления.