Стало известно, почему в UFC отказываются иметь дело с Чимаевым

Глава UFC Дана Уайт объяснил, почему для бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева очень сложно организовать поединок.

По словам президента, бойцы организации не желают выходить в октагон против него. "Никто не хочет драться с Чимаевым. Парни боятся его. Я уверен в этом на 100 процентов", — цитирует Уайта MMA Junkie.

Он отметил, что на месте спортсменов сразился бы с Хамзатом, поскольку считает его одним из самых популярных и опасных бойцов организации.