Лавров заявил о необходимости выработать коллективные гарантии безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет предпринимать меры, если НАТО будет уходить от разговора на тему гарантий безопасности.

"Главное - наша безопасность. Если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему договоренности, идеи которых выдвинул президент Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность", - цитирует его ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что речь идет о том, чтобы были выработаны коллективные гарантии безопасности друг друга - не только Москвы, а всех участников общеевропейского процесса.

"По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезные. Сейчас мы кладем их на бумагу. Посмотрим, какая будет реакция", - цитирует Лаврова ТАСС.