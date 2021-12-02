Грипп и ОРВИ закрыли 45 школ и детсадов Дагестана на карантин

В трех садах и 42 школах Дагестана введен карантин из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней, если в образовательном учреждении 20% детей не посещают занятия по причине болезни, то учебный процесс в заведениях приостанавливается.

В ведомстве подчеркнули, что в Дагестане за неделю выросла 37% заболеваемость гриппом и ОРВИ, что обусловлено ростом больных среди людей 7-14 лет на 45%, эпидемический порог заболеваемости в этой возрастной группе не превышен.