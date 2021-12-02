США ввели санкции в отношении Беларуси

США ввели санкции против государственных долговых обязательств Беларуси. Об этом сообщили в министерстве финансов США.

Оно запретило американским гражданам операции с "новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов Беларуси или Банком развития Беларуси".

В черный список попали три белорусских воздушных судна, а также еще 20 физических лиц и 12 компаний. В частности, санкции затрагивают компании "Белтехэкспорт", "Трансавиаэкспорт", "Белорусская калийная компания", "Гардсервис".

По версии Минфина США, "лица, включенные в список, содействовали незаконному проникновению мигрантов в ЕС, участвовали в подавлении гражданских свобод и демократии и поддерживали режим финансово".

Кроме того, в американский список попал сын Александра Лукашенко. Предположительно, речь идет о старшем, Дмитрии, передает BBC.