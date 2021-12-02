В Алматы лихач на большой скорости сбил двух человек

В результате автоаварии возле здания полиции в Алматы погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.

Как заявляют свидетели трагедии, водитель автомобиля Lexus превысил скорость во время движения по улице Утеген батыра. В этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе находились молодой человек и девушка. Лихач сбил их и проехал еще около 40 метров.

Отмечается, что наезд лишил жизни молодого человека 2000 года рождения, который от полученных травм умер на месте происшествия. Также пострадала девушка, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Sputnik Казахстан.

Стоит добавить, что трагедия произошла напротив здания управления полиции Ауэзовского района города.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция, криминалисты и дознаватели, которые выясняют подробности случившегося.