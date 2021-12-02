Список Кента. К 110-летию турецкого дипломата, спасавшего евреев

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Исмаила Недждета Кента, турецкого дипломата, спасавшего евреев в оккупированной нацистами Франции. Он родился в 1911 году в Стамбуле в богатой семье, окончил лицей в Галатасарае, изучал международное право в Нью-Йоркском университете, а вернувшись в 1937 году в на родину, начал работать в МИДе. Через четыре года дипломата отправили на должность вице-консула в Марселе, на юго-востоке Франции.

1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война. Вскоре большая часть территории Франции была оккупирована. Люди, бежавшие от фашистов, оседали в портовых городах, в том числе в Марселе – крупнейшем порту не только Франции, но и всего Средиземноморья. В рядах французского Сопротивления сражались немало французских евреев, создавших организацию Organisation Juive de Combat. В Марселе же жили как местные евреи, так и беженцы из других стран.

Во время Холокоста коренное население разных государств относилось к евреям по-разному: одни равнодушно наблюдали за тем, как их бывших соседей арестовывали и убивали; другие сотрудничали с нацистами; третьи наживались за счет конфискованного еврейского имущества. Но были и те, кто помогал евреям и спасал их от неминуемой гибели. Одним из таких и оказался турецкий вице-консул Исмаил Недждет Кент. В отличие от большинства других дипломатов, аккредитованных в Марселе, он выдавал евреям турецкие паспорта и уверял гестаповцев в том, что попытки выявить евреев путем проверки обрезания не только унизительны, но и бесполезны, поскольку этой операции подвергаются не только евреи, но и мусульмане.

Летом 1943 года сотрудник консульства сообщил Кнету, что немцы погрузили 80 евреев турецкого происхождения в товарные вагоны, чтобы отправить их в лагеря смерти. Исмаил Недждет Кент с помощником отправился на железнодорожную станцию Сен-Шарль, где в вагоне с надписью "Для погрузки 20 голов крупного рогатого скота и 500 кг фуража" находилось обреченные на смерть люди. Кент потребовал от сопровождавшего состав офицера гестапо отпустить людей, поскольку они являются гражданами Турции, но тот ожидаемо ответил отказом. Тогда турецкий дипломат запрыгнул в вагон, чтобы доехать до следующей станции. Он знал, что там находится военная комендатура. Кент каким-то чудом сумел убедить коменданта в том, что в вагоне находятся граждане Турции, находящиеся под его дипломатической защитой.

После окончания войны Кент работал турецким генконсулом в Нью-Йорке, послом в Таиланде, Индии, Швеции и Польше. Умер он в 2002 году в Стамбуле на 92-м году жизни.

Нашлись люди, которые назвали истории о спасении Кентом евреев во время Второй мировой выдумкой, поскольку ее якобы не подтвердили потомки спасенных. Однако, по всей вероятности, эти исследователи неправы. Евреи всегда очень скрупулезно относятся к данным о Холокосте, и если бы у них были сомнения в героизме Кента, то в 2001 году он и еще два турецких дипломата, Намик Кемаль Йолга и Селахаттин Улькумен, не были бы были признаны мемориалом Холокоста "Яд Вашем" Праведниками народов мира. (О том, что Кенту присвоено это почетное звание, говорится на сайте Глобального еврейского онлайн центра).

Напомним, что одна из задач "Яд Вашем" – от имени государства Израиль и всего еврейского народа выразить благодарность тем неевреям, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время Холокоста. Об этом говорится в Законе о создании "Яд Вашем", принятом Кнессетом в 1953 году. Критерии присвоения звания Праведник народов мира тем немногим, кто помогал евреям в самые тяжелые для них времена были определены в 1963 году. Тогда же начала действовать общественная Комиссия, возглавляемая судьей Верховного суда Израиля, которая рассматривает каждый конкретный случай, принимает решение и несет полную ответственность за присвоение этого звания. Признанные получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в "Яд Вашем" на горе Памяти в Иерусалиме.

Присвоение звания Праведник народов мира выражает собой стремление жертв отдать дань уважения людям, вставшим на их защиту во времена преследований и величайшей трагедии. Исходя из принципа ответственности каждого за свои поступки, участники проекта стремятся найти тех, кто помогал преследуемым евреям и действия которых отличались от поведения безучастных наблюдателей, прямых пособников палачей и самих убийц. Звание Праведник народов мира стало широко известным во всем мире, став синонимом чести, человеческого героизма. Теперь оно означает победу добра над силами зла.

Праведники народов мира – это выходцы из 44 стран; среди них - христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и женщины, люди всех профессий и возрастов, образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, это человечность и мужество, стремление в жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества. Таким и был турецкий дипломат Исмаил Недждет Кент.