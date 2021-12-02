В "Грузинской мечте" заявили о готовности провести любую реформу ради европейской интеграции

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы провести любую реформу, которая важна для страны и европейской интеграции.

"Мы готовы к сотрудничеству с Евросоюзом", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что вопрос о судебной реформе все еще стоит на повестке дня.



"Как только нам представят конкретное предложение, основанное на фактах и ​​доказательствах того, как можно улучшить систему, соответствующая реформа будет проведена немедленно", - цитирует главу правящей партии "Грузия Online".

Он также выразил надежду на то, что дискуссия по реформе возобновится.