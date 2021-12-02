ОПЕК+ сохранит параметры нефтяной сделки

ОПЕК+ объявила о продолжении наращивания добычи нефти в январе на плановые 400 тыс баррелей в сутки. Об этом говорится в специальном коммюнике.

"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2022 года", - сказано в тексте.

Помимо этого, организация сообщила о продлении механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца июня 2022 года, как этого просили не соблюдающие план члены ОПЕК+. Им поручено представить свой план по соблюдению до 17 декабря.