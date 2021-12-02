ФСБ задержала пропагандиста терроризма из Средней Азии

Мигрант, пропагандировавший террористические идеи, задержали в Красноярске, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В ведомстве заявил, что задержанный прибыл в Россию из одной из стран Средней Азии. Он призывал к дестабилизации деятельности органов власти и обстановке в крае. На него вышли в рамках расследования уголовного дела о содействии террористической организации.

В настоящее время силовики проверяют причастность мигранта к другим преступлениям, а также выясняют, с кем еще контактировал он.