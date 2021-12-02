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Лавров и Чавушоглу поговорили о ситуации в Закавказье

Лавров и Чавушоглу поговорили о ситуации в Закавказье

В четверг, 2 ноября, в Стокгольме прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В рамках беседы главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий РФ и Турции на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу поговорили о возможности совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Министры иностранных дел также обменялись мнениями по ситуациям на Украине, в Сирии и Ливии.

 

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