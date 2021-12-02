Блинкен: Путин и Байден встретятся в ближайшем будущем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые переговоры в ближайшем будущем.

Он отметил, что провел "откровенный" разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также подчеркнул, что руководители дипломатических ведомств доложат о его итогах лидерам России и США.

"У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", - приводит слова Блинкена РИА Новости.