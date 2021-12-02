Россия и США договорились о продолжении работы по диппредставительствам

В Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили международную повестку дня, а также актуальные вопросы отношений РФ и США в контексте планируемых контактов на высшем уровне.

В частности, была достигнута договоренность о продолжении экспертной работы по функционированию диппредставительств России и США.

"Затрагивались вопросы функционирования диппредставительств России и США... Условлено продолжить экспертную работу в этом направлении с учетом, в частности, предлагаемых МИД России мер, которые предусматривают возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе и возвращение конфискованной американскими властями российской дипсобственности", - сказано в сообщении российского ведомства.