Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве 27-летней давности

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в преступлении, которое совершил 27 лет назад в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.

Как заявили в следствии, в августе 1994 года трое жителей Ингушетии в Терском районе КБР убили местного жителя с целью завладеть его автомобилем. В 1998 году личности двоих преступников удалось задержать, а один скрылся и был объявлен в розыск.

"По имевшейся информации мужчина неоднократно, находясь на территории разных субъектов РФ, менял паспорт, в котором указывались ложные анкетные данные. Специализированным отделом по расследованию преступлений прошлых лет совместно с отделом криминалистики следственного управления СКР по КБР было установлено, что в марте текущего года обвиняемый в очередной раз сменил имя и в настоящее время проживает на территории Ингушетии", - сказано в сообщении.

Подозреваемый был доставлен в следственное управление для производства с его участием следственных действий.

"На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.