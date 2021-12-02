Власти Германии задумались об обязательной вакцинации граждан от коронавируса

В Германии рассмотрят вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране к февралю 2022 года. Об этом заявила на сегодняшней на пресс-конференции исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, обсуждение и решение вопроса об обязательной вакцинации будет происходить в Бундестаге.

"Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года. Затем эта обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года", - цитирует Меркель ТАСС.

Помимо этого, руководство Германии договорилось ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 263 млн, из них более 5,2 млн человек скончались. В Германии выявили 5,9 млн случаев заражения, умерли 102 тыс жителей страны.