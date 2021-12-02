Во Франции призвали Украину вернуть России все русскоязычные земли

Обозреватели французского журнала Le Figaro с критикой отреагировали на позицию Украины в ситуации с эскалацией напряжения на границе с Россией

Так, комментатор под ником Felix86 предложил Киеву отдать Москве все русскоязычные земли.

"Пусть Украина вернет все русскоязычные территории", — заявил.

Помимо этого, читатели пишут, что именно США подстрекает Киев, а украинское государство занимается "многолетней активной пропагандой".

"Какие группы продолжают разговоры о войне? Запад и НАТО, да вот еще администрация Зеленского. Больше никто", — написал Chris Mandalay.

Пользователь paul giblin считает, что не стоит верить и внушать другим в скорое вторжение России на территорию Украины.

"Как можно верить и, что еще хуже, внушать другим, что Россия может вторгнуться на Украину?" — отметил читатель.

Напомним, в последнее время на Западе говорят о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение вооруженных сил РФ в пределах своей территории и на свое усмотрение не должно касаться Запада.