Во Франции призвали Украину вернуть России все русскоязычные земли
Обозреватели французского журнала Le Figaro с критикой отреагировали на позицию Украины в ситуации с эскалацией напряжения на границе с Россией
Так, комментатор под ником Felix86 предложил Киеву отдать Москве все русскоязычные земли.
"Пусть Украина вернет все русскоязычные территории", — заявил.
Помимо этого, читатели пишут, что именно США подстрекает Киев, а украинское государство занимается "многолетней активной пропагандой".
"Какие группы продолжают разговоры о войне? Запад и НАТО, да вот еще администрация Зеленского. Больше никто", — написал Chris Mandalay.
Пользователь paul giblin считает, что не стоит верить и внушать другим в скорое вторжение России на территорию Украины.
"Как можно верить и, что еще хуже, внушать другим, что Россия может вторгнуться на Украину?" — отметил читатель.
Напомним, в последнее время на Западе говорят о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение вооруженных сил РФ в пределах своей территории и на свое усмотрение не должно касаться Запада.