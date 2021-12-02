Лавров рассказал США о последствиях втягивания Украины в геополитические игры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме заявил, что втягивание Украины в политические игры США может обернуться тяжелыми последствиями.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - сказано в заявлении МИД России.