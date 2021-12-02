Житель Дагестана нарушил ПДД и погиб в автокатастрофе (ФОТО)

Тяжелое ДТП произошло накануне днем в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Примерно в 15:30, на 889-м километре автодороги "Кавказ", 35-летний житель Каякентского района, будучи за рулем "ВАЗ-2110", выезжая с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству на главной дороге. В результате он столкнулся с пассажирским автобусом SsangYong Transtar, водителем которого был 54-летний житель Махачкалы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ-2110" от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, его пассажир, 39-летний житель Каякента, с различными травмами доставлен в больницу", - отметили в полиции.

По факту аварии собран материал для вынесения процессуального решения.