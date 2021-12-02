Пьяный селянин пришел с ружьем в бар в Алматинской области

Пожилой пьяный мужчина совершил вооруженный налет на пивной магазин в Алматинской области, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента полиции.

ЧП случилось в Карасайском районе в поселке Алмалыбак. Местные стражи порядка получили сигнал о вооруженном нападении. На месте инцидента они задержали 54-летнего местного жителя с охотничьим ружьем 12-го калибра.

Продавцы рассказали, что неизвестный мужчина, грозя им огнестрельным оружием, требовал алкоголя. Однако сотрудники пивбара смогли его обезоружить и передать полицейским.

Уточняется, что один из работников выхватил ружье из рук клиента, однако тот все же успел нажать на курок. Пуля отрикошетила в стену, никто не пострадал.

"Установлено, что находившийся в алкогольном опьянении мужчина до вооруженного конфликта уже заходил в пивной магазин и повздорил с одним из продавцов. Вскоре он вновь вернулся, прихватив из дома охотничье ружье. Расследование по факту возбуждено по ст.293 Уголовного кодекса (Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного оружия)", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.