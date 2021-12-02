Аксенов: Крым готов принимать авиарейсы из Беларуси

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя может обеспечить прием международных рейсов, в том числе авиакомпании "Белавиа".

"Крым точно сможет обеспечить прием самолетов. Аэропорт Симферополя такие возможности имеет. Что качается конкретных планов, пока их нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Аксенов также отметил, что предстоящий визит президента Беларуси Александра Лукашенко положительно скажется на развитии региона.