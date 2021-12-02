Главная » Новости

Начало зимы в Москве оказалось самым снежным за пять лет

Начало зимы в Москве оказалось самым снежным за пять лет

В Москве за первое декабря прирост снега достиг 6 см, что в три раза больше, чем годом ранее. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Более того, отметили в ведомстве, первого декабря 2019 года снега не было совсем.

В целом первый день наступившей зимы оказался самым снежным для Москвы за последние пять лет.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, высота снежного покрова в столице к 9:00 сегодняшнего утра достигла 8 см.

1405 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!