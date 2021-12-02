Около миллиона жителей Крыма привились от Covid-19

Число жителей Крыма, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, приблизилось к миллиону человек, сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, полный курс вакцинации в республике прошли 794 234 человека, что составляет 65,5% от намеченного плана.

"По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных, в целом по Республике Крым привито первым компонентом – 931 614 человек или 76,8% от числа лиц, подлежащих вакцинации", - сказал Гоцанюк.