НАТО бросает зимний вызов России

Недавно Россия и НАТО мерились мускулами в Черном море. Натовские учения вблизи российского берега наделали немало шуму. Вдобавок к этому в СМИ пробрасывались инсайды об отправке британских и шведских военных в Польшу и на Украину для отражения "российского вторжения". На Западе все еще уверены, что Владимир Путин планирует операцию против Украины. Но как выяснилось вчера, эти споры – лишь тактические. Лидеры военного альянса, уже не стесняясь, заявляют, что у России не может быть никаких интересов в своем географическом окружении и лучше бы она вернулась в границы Древней Руси.

Накануне президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле предложил договориться о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. По словам Путина, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и на переговорах с Вашингтоном и его союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток". Президент России специально указывает на правовые гарантии, потому что устные обещания Михаилу Горбачеву во время объединения Германии с согласия СССР показали свою неэффективность.

Реагируя на предложения российского лидера, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увязал его со сферами влияния РФ. "Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", - сказал он в ходе брифинга в Риге по итогам встреч глав МИД стран НАТО. Генсек Альянса интерпретирует слова Путина как желание Москвы контролировать страны постсоветского пространства, но в такой мир, заявил Столтенберг, НАТО возвращаться не хочет, а потому будет укреплять связи с Украиной и Грузией, добивающихся членства в блоке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, тоже присутствовавший на встрече глав МИД стран НАТО в Риме, сообщил, что у России есть "значительные агрессивные планы" против Украины.

Несмотря на жесткую риторику, угрозы и игру мускулами, НАТО руками США продолжает сохранять нити диалога. 2-3 декабря Блинкен проводит двустороннюю встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Стокгольме. Переговоры идут на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Заместитель редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков отмечает, что для российского руководства очень важно соблюдение обещаний. Именно поэтому Кремль напоминает о “нарушенных Западом обещаниях”.

“Мы дали гарантии президенту Сирии Башару Асаду — и мы эти гарантии выполнили, САР спасена от терроризма, Асад по-прежнему у руля, взамен признав Крым и разместив в стратегическом регионе российскую военную базу. Такое отношение к личным обязательствам — это часть нашего культурного кода, восходящая к древнерусскому представлению о Слове как источнике божественной благодати. Даже названия букв древнерусской азбуки — а родной алфавит это то, что человек усваивает в первую очередь, — складывались в осмысленную фразу: "рцы слово твердо"", - сказал он в беседе с “Вестником Кавказа”.

У западной цивилизации отношение к обещаниям и слову иное. "Любое существительное в английском языке имеет десятки тончайших, различимых лишь носителем смысловых оттенков, которые в дальнейшем можно толковать как угодно в зависимости от конъюнктуры. Они так и говорят: "В разговоре с Горбачевым мы просто имели в виду, что расширение НАТО на восток не будет скачкообразным, и вообще — бумагу покажите визированную и апостилированную. Нет? До свидания"", - заметил Чесноков.

По этой причине, по мнению эксперта, сказанное западными политиками слово не содержит в себе никакой ответственности. “Возьмем того же Столтенберга. 10 лет назад, когда Брейвик совершил чудовищный теракт, Столтенберг был премьером Норвегии и сказал примерно следующее: "Сколько бы зла на нас ни обрушил этот агрессор — мы ответим ему любовью". И действительно, Брейвику даже пожизненного срока не дали”, - говорит он.

Чесноков обращает внимание на то, что НАТО и США проводят двусмысленный курс в отношении России. С одной стороны, глава МИД Британии катается на танке у границы России, но в то же время Блинкен встречается с Лавровым, а западные суды отказывают Ходорковскому в удовлетворении его 50-миллиардного иска. “То есть переговоры между Москвой-рекой и Атлантикой о "новом миропорядке", этакой "Ялте-2", продолжаются", - заключил эксперт.