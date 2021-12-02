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Ставрополье восстанавливается после урагана

Ставрополье восстанавливается после урагана

Сотрудники коммунальных служб продолжают устранять последствия урагана в Ставропольском крае, сообщили в минЖКХ.

В настоящее время спасатели помогают распиливать упавшие деревья, расчищать улицы. Размер ущерба пострадавших территорий оценивают специальные комиссии.

"По поручению краевой комиссии по ЧС готовы оказать содействие в выделении материалов – мы уже понимаем, что понадобится в основном шифер – из краевого аварийного запаса", - рассказал глава краевого минЖКХ Роман Марченко. Уточняется, что электроснабжение в регионе уже восстановлено полностью.

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