Блинкен: надеемся вместе с Россией помочь в послевоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Вашингтон надеется, что сможет вместе с Россией принимать участие в послевоенном урегулировании на Южном Кавказе, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на саммите Совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, его текст опубликован на сайте Госдепа.

"На Кавказе мы приветствуем возобновление прямого диалога между руководством Армении и Азербайджана, и мы настоятельно призываем их добиться прогресса в гуманитарных вопросах, включая [возвращение] задержанных лиц, разминирование, [поиск] пропавших без вести, а также в расследовании предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права, причем виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил дипломат.

"И я надеюсь, что мы все сможем работать вместе, в том числе с Россией, чтобы и дальше добиваться прогресса", - сказал Блинкен.

Госсекретарь также настоятельно призвал Азербайджан и Армению урегулировать оставшиеся нерешенными вопросы, такие как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей.

По его мнению, Баку и Еревану также необходимо продолжить взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для установления прочного и долгосрочного мира.